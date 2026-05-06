WinkСериалыДлинный меч2-й сезон3-я серия
2021, Chang jian feng yun
Мультсериалы, Боевик18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Длинный меч (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
- 18+37 мин
Длинный меч
Сезон 2 Серия 1
- 18+35 мин
Длинный меч
Сезон 2 Серия 2
- 18+42 мин
Длинный меч
Сезон 2 Серия 3
- 18+39 мин
Длинный меч
Сезон 2 Серия 4
- 18+52 мин
Длинный меч
Сезон 2 Серия 5
- 18+37 мин
Длинный меч
Сезон 2 Серия 6
- 18+37 мин
Длинный меч
Сезон 2 Серия 7
- 18+36 мин
Длинный меч
Сезон 2 Серия 8
- 18+28 мин
Длинный меч
Сезон 2 Серия 9
- 18+37 мин
Длинный меч
Сезон 2 Серия 10
О сериале
В центре событий — девушка по имени Хэ Цзян. Восемь лет назад она потеряла отца-дальнобойщика, а сама попала в тюрьму. Выйдя на свободу в 24 года, Хэ Цзян решает продолжить дело отца — снова садиться за руль фуры и доставлять грузы. Но в городе царит хаос: из-за глобальных катастроф и нехватки ресурсов обострились социальное неравенство и разгул криминала. Власть в мегаполисе (его называют Сакко-Сити) захватила террористическая организация. Она установила жёсткий режим, в том числе дискриминационно переклассифицировала иммигрантов с Дальнего Востока в «восточных беженцев».