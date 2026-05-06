Длинный меч. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Длинный меч
1-й сезон
9-я серия
2021, Chang jian feng yun
Мультсериалы, Боевик18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Длинный меч (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В центре событий — девушка по имени Хэ Цзян. Восемь лет назад она потеряла отца-дальнобойщика, а сама попала в тюрьму. Выйдя на свободу в 24 года, Хэ Цзян решает продолжить дело отца — снова садиться за руль фуры и доставлять грузы. Но в городе царит хаос: из-за глобальных катастроф и нехватки ресурсов обострились социальное неравенство и разгул криминала. Власть в мегаполисе (его называют Сакко-Сити) захватила террористическая организация. Она установила жёсткий режим, в том числе дискриминационно переклассифицировала иммигрантов с Дальнего Востока в «восточных беженцев».

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Драма, Мультсериалы
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг