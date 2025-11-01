Директор, это ваш ребенок (сериал, 2024) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

Ширли возвращается в родной город с единственным сыном, чтобы найти правду о той роковой ночи, когда её подставили. Судьба приводит её в компанию Нила, жениха её же сестры. Между ними вспыхивают запретные чувства, а её сын с первой встречи ощущает необъяснимую связь с ним. Сможет ли Ширли раскрыть тайну прошлого и обрести настоящую любовь?

