Директор, это ваш ребенок. Сезон 1. Серия 23
Директор, это ваш ребенок
1-й сезон
23-я серия

Директор, это ваш ребенок (сериал, 2024) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

2024, Yes Mr. CEO, We Have A Baby!
Драма18+
Ширли возвращается в родной город с единственным сыном, чтобы найти правду о той роковой ночи, когда её подставили. Судьба приводит её в компанию Нила, жениха её же сестры. Между ними вспыхивают запретные чувства, а её сын с первой встречи ощущает необъяснимую связь с ним. Сможет ли Ширли раскрыть тайну прошлого и обрести настоящую любовь?

Страна
США, Китай
Жанр
Драма
Время
1 мин / 00:01

