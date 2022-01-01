Диностер (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Фантастический анимационный сериал о подростках, научившихся перемещаться в удивительный Дино-мир благодаря квантовой телепортации. Люсио, Делби, Джей Мин и Оз — обычные школьники, но у них есть секрет, потрясающий воображение. Ребята умеют телепортироваться в параллельный мир, где обитают динозавры, которые никогда не вымирали. Однако опасность древним ящерам все же угрожает: коварный ученый Бекс Хантер пытается ожесточить их и натравить на людей. Смельчак Люсио, стратег Делби, весельчак Джей Мин и технический гений Оз общими усилиями стараются помешать Хантеру и обеспечить безопасность и динозаврам, и человечеству. Присоединяйтесь к приключениям команды «Диностер» — мультфильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!
