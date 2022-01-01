Диностер (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 21Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 22Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 23Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 24Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 25Бесплатно
- 6+13 мин
Диностер
Сезон 2 Серия 26Бесплатно
О сериале
Фантастический анимационный сериал о подростках, научившихся перемещаться в удивительный Дино-мир благодаря квантовой телепортации. Люсио, Делби, Джей Мин и Оз — обычные школьники, но у них есть секрет, потрясающий воображение. Ребята умеют телепортироваться в параллельный мир, где обитают динозавры, которые никогда не вымирали. Однако опасность древним ящерам все же угрожает: коварный ученый Бекс Хантер пытается ожесточить их и натравить на людей. Смельчак Люсио, стратег Делби, весельчак Джей Мин и технический гений Оз общими усилиями стараются помешать Хантеру и обеспечить безопасность и динозаврам, и человечеству. Присоединяйтесь к приключениям команды «Диностер» — мультфильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!
Сериал Диностер 2 сезон 18 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.