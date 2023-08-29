Диностер (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
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Диностер
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Диностер
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Диностер
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Диностер
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Диностер
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Диностер
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Диностер
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Диностер
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Диностер
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Диностер
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Диностер
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
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Диностер
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Диностер
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О сериале
Фантастический анимационный сериал о подростках, научившихся перемещаться в удивительный Дино-мир благодаря квантовой телепортации. Люсио, Делби, Джей Мин и Оз — обычные школьники, но у них есть секрет, потрясающий воображение. Ребята умеют телепортироваться в параллельный мир, где обитают динозавры, которые никогда не вымирали. Однако опасность древним ящерам все же угрожает: коварный ученый Бекс Хантер пытается ожесточить их и натравить на людей. Смельчак Люсио, стратег Делби, весельчак Джей Мин и технический гений Оз общими усилиями стараются помешать Хантеру и обеспечить безопасность и динозаврам, и человечеству. Присоединяйтесь к приключениям команды «Диностер» — мультфильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!