Диностер. Сезон 1. Серия 7
Wink
Детям
Диностер
1-й сезон
7-я серия
9.02022, Dinosaur Cove
Мультсериалы, Комедия18+

Диностер (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Фантастический анимационный сериал о подростках, научившихся перемещаться в удивительный Дино-мир благодаря квантовой телепортации. Люсио, Делби, Джей Мин и Оз — обычные школьники, но у них есть секрет, потрясающий воображение. Ребята умеют телепортироваться в параллельный мир, где обитают динозавры, которые никогда не вымирали. Однако опасность древним ящерам все же угрожает: коварный ученый Бекс Хантер пытается ожесточить их и натравить на людей. Смельчак Люсио, стратег Делби, весельчак Джей Мин и технический гений Оз общими усилиями стараются помешать Хантеру и обеспечить безопасность и динозаврам, и человечеству. Присоединяйтесь к приключениям команды «Диностер» — мультфильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

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