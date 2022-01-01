Дино друзья (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Команда милых динозавриков спасает тех, кто оказался в беде. Корейский мультсериал для самых маленьких от создателей «Патруль Дино».



Отряд добрых динозавриков спешит на помощь. В дружной компании собрались очень разные спасатели, но вместе они могут решить любую задачу. Молик отвечает за силу и доброту, Ёфу все считают самой красивой и внимательной, Тими умный и наблюдательный, потому что читает много книг, а Бронти — настоящий фантазер, ко всему подходящий творчески. Они путешествуют в доисторические времена на машине времени и выручают разных древних животных. Защитить ихтиозавра от извержения вулкана или помочь мамонту проложить путь до сочной травы, — этим ребятам все по плечу.



