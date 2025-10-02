Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы (сериал, 2024) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 1
- 16+44 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 3
- 16+41 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 4
- 16+46 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 5
- 16+46 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 6
- 16+46 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 7
- 16+43 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 8
- 16+45 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 9
- 16+45 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 10
- 16+42 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 11
- 16+43 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 12
- 16+44 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 13
- 16+41 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 14
- 16+43 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 15
- 16+46 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 16
- 16+46 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 17
- 16+47 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 18
- 16+42 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 19
- 16+41 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 20
- 16+45 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 21
- 16+45 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 22
- 16+42 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 23
- 16+45 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 24
- 16+42 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 25
- 16+43 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 26
- 16+44 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 27
- 16+41 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 28
- 16+46 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 29
- 16+42 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 30
- 16+43 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 31
- 16+42 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 32
- 16+45 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 33
- 16+46 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 34
- 16+43 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 35
- 16+44 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 36
- 16+43 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 37
- 16+50 мин
Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы
Сезон 1 Серия 38
О сериале
Многосерийная сага о писателе Джевате Шакире и его знаменитой семье, ставшей одной из самых скандальных в Турции начала XX века. Сериал «Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы» — историческая драма о внутренних противоречиях и всепоглощающих чувствах.
1911 год. Турецкий чиновник в отставке Мехмед Шакир-паша живет на острове Бююкада вместе с большой семьей. Когда после продолжительной учебы в Оксфорде домой возвращается его старший сын Джеват, среди родственников начинает назревать конфликт. Армейское прошлое Шакир-паши мешает ему принять сына с его светским образованием. Не может он противиться и чарам жены Джевата, итальянки Агнессии. С их тайного романа начинаются события, которые приведут к трагическому развалу семьи, подарившей Турции множество знаменитых деятелей искусства.
Узнать больше об их судьбах поможет костюмная драма «Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы», смотреть онлайн которую можно н Wink.