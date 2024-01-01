Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Многосерийная сага о писателе Джевате Шакире и его знаменитой семье, ставшей одной из самых скандальных в Турции начала XX века. Сериал «Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы» — историческая драма о внутренних противоречиях и всепоглощающих чувствах.



1911 год. Турецкий чиновник в отставке Мехмед Шакир-паша живет на острове Бююкада вместе с большой семьей. Когда после продолжительной учебы в Оксфорде домой возвращается его старший сын Джеват, среди родственников начинает назревать конфликт. Армейское прошлое Шакир-паши мешает ему принять сына с его светским образованием. Не может он противиться и чарам жены Джевата, итальянки Агнессии. С их тайного романа начинаются события, которые приведут к трагическому развалу семьи, подарившей Турции множество знаменитых деятелей искусства.



С их тайного романа начинаются события, которые приведут к трагическому развалу семьи, подарившей Турции множество знаменитых деятелей искусства.



