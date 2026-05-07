Дикие кошки (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

За последние десятилетия популяция диких кошек резко сократилась. Но благодаря заповедникам и охраняемым территориям некоторые виды избежали участи вымирания. От саванны до пустыни, от девственных лесов до средиземноморских островов инициативы по охране природы подарили возможность диким кошкам на продолжение своей истории. Мы проследим за судьбой представителей кошачьих разных видов, включая доисторических, и узнаем, как они процветают в быстро меняющемся мире.

Каждая история — это рассказ о выживании, урок мужества и выносливости, погружение в неизвестный и сложно устроенный мир кошачьих. Мы увидим ночь их сверхчувствительными глазами; узнаем, как они ориентируются в темноте с помощью своих длинных усов и улавливают высокочастотные звуки добычи; зачем и по какому принципу метят территорию. В наблюдении нам помогут самые передовые кинематографические инструменты, включая дроны, фотоловушки, инфракрасные и тепловизионные камеры.



