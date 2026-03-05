Дикая республика. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Дикая республика
1-й сезон
4-я серия
7.62021, Wild Republic
Боевик, Приключения18+

Дикая республика (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Группа юных преступников отправляется в изнурительную горную экспедицию ради перевоспитания, но загадочная смерть гида смешивает все карты. Триллер «Дикая республика» — сериал о свободе и власти, ставший основой для приключенческого хита «Стая».

Психолог Ларс Зеллиен вместе с социальной работницей Ребеккой разрабатывают экспериментальную программу перевоспитания малолетних преступников, предполагающую реабилитацию в экстремальных условиях. Первыми участниками становятся десять девушек и юношей, которые отправляются в Южно-Тирольские Альпы, где им предстоит вспомнить о своих лучших качествах. Однако вскоре после начала похода участники группы находят тело гида, который должен был вести их по горам. Подростки пользуются хаосом и восстают против надзирателей, решив создать собственное общество, где никто не сможет им приказывать.

Во что превратиться общество бунтарей-подростков, вы узнаете, если будете смотреть «Дикая республика» (2021) на Wink.

Страна
Германия
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дикая республика»