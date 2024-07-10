Дикая еда (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Программа о самых необычных блюдах мира. Зрители узнают, что такое черепашье мясо, с чем подают лягушатину, как сварить хвост рептилии, чем полезны личинки и многое другое. То, что кажется нам диким и немыслимым, — для многих народов повседневная еда, нужно только решиться ее попробовать, чтобы понять, что на самом деле она такая же вкусная и полезная, как и блюда, к которым мы привыкли.

