Диего Пачеко vs Кевин Леле Саджо (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

От Диего Пачеко ждут, что он станет лицом второго среднего дивизиона, а может и всего мирового бокса! Американец оправдывает авансы, не допуская поражений и годами отстаивая второстепенные пояса. 24-летний спортсмен был и чемпионом США по версии WBC, и обладателем титула WBO International – везде куча защит. Теперь Пачеко получил шанс завоевать серебряный пояс WBC. Француз Кевин Леле Саджо, конечно, тоже непобедим и опасен, но не ровня Диего. Если победит, глядишь, и бой мечты против Канело или Кроуфорда себе выбьет! Но победит ли?

