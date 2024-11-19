Девушка, которая любит играть. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Девушка, которая любит играть
1-й сезон
4-я серия

Девушка, которая любит играть (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.22024, Nolajuneun yeoja
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бывший гангстер влюбляется в детскую блогершу, несмотря на большие различия в характерах. Их роман будет остросюжетным! Дорама «Девушка, которая любит играть» — хитовая романтическая комедия о том, что противоположности притягиваются.

Со Чжихван — руководитель крупной компании по обработке мяса, которая владеет тремя заводами в Южной Корее. Большая часть работников там — бывшие заключенные. Дело в том, что Чжихван родился в семье гангстеров, оставил свое темное прошлое позади и стремится дать хорошую работу тем, кто вновь хочет стать законопослушным гражданином. Ко Ынха — ведущая детского блога, стремящаяся принести зрителем радость. Ее чемодан наполнен костюмами и бутафорией для съемок, и она любит свою работу, несмотря на то, что подписчиков у нее немного. Ынха любит всех, за исключением гангстеров — все из-за того, что ей пришлось столкнуться с ними в детстве. После череды курьезных событий Чжихван и Ынха знакомятся и начинают менять друг друга к лучшему.

Как будут развиваться их отношения, вы узнаете, если будете смотреть «Девушка, которая любит играть». Русская озвучка дорамы доступна на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb