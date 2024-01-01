Девушка, которая любит играть (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Девушка, которая любит играть
О сериале
Бывший гангстер влюбляется в детскую блогершу, несмотря на большие различия в характерах. Их роман будет остросюжетным! Дорама «Девушка, которая любит играть» — хитовая романтическая комедия о том, что противоположности притягиваются.
Со Чжихван — руководитель крупной компании по обработке мяса, которая владеет тремя заводами в Южной Корее. Большая часть работников там — бывшие заключенные. Дело в том, что Чжихван родился в семье гангстеров, оставил свое темное прошлое позади и стремится дать хорошую работу тем, кто вновь хочет стать законопослушным гражданином. Ко Ынха — ведущая детского блога, стремящаяся принести зрителем радость. Ее чемодан наполнен костюмами и бутафорией для съемок, и она любит свою работу, несмотря на то, что подписчиков у нее немного. Ынха любит всех, за исключением гангстеров — все из-за того, что ей пришлось столкнуться с ними в детстве. После череды курьезных событий Чжихван и Ынха знакомятся и начинают менять друг друга к лучшему.
Как будут развиваться их отношения, вы узнаете, если будете смотреть «Девушка, которая любит играть». Русская озвучка дорамы доступна на нашем видеосервисе Wink.
