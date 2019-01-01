Детектив L (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

В 1930-е годы в Шанхае происходит загадочное преступление. За дело берется известный уникальным подходом детектив Ло Фэй — он не любит торопиться с выводами и до мельчайших деталей исследует место преступления. В это время к следственному отделу присоединяется молодая выпускница полицейской академии Цинь Сяомань, которая становится соседкой и коллегой Ло Фэя. Вместе они выходят на след гениального преступника и находят связь с делом о похищении алмаза из банковского хранилища десятилетней давности.



