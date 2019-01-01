WinkСериалыДетектив L1-й сезон10-я серия
8.62019, Detective L
Криминал, Детектив18+
Детектив L (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
В 1930-е годы в Шанхае происходит загадочное преступление. За дело берется известный уникальным подходом детектив Ло Фэй — он не любит торопиться с выводами и до мельчайших деталей исследует место преступления. В это время к следственному отделу присоединяется молодая выпускница полицейской академии Цинь Сяомань, которая становится соседкой и коллегой Ло Фэя. Вместе они выходят на след гениального преступника и находят связь с делом о похищении алмаза из банковского хранилища десятилетней давности.
Сериал Детектив L 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb