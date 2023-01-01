Луна
Wink
Детям
Держи Краба
1-й сезон
Луна
7.82023, Луна
Мультсериалы, Семейные0+

Держи Краба (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Подводные жители раз за разом устраивают концерты для себя и окружающих. Самый музыкальный мультсериал о морских приключениях.

Краб Эрик, осьминог Жора, кальмар Сид и их многочисленные друзья ни дня не проводят без песни. Они поют и пляшут, а в качестве инструментов используют все, что попадется под клешню или щупальце. Оказывается, морские жители вовсе не так молчаливы, как мы привыкли о них думать, а их мир наполнен самыми разными звуками и мелодиями. Любое событие здесь превращается в веселый концерт, а зрителям остается только подпевать.

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Информация

Страна
Кипр
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Мультсериалы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск