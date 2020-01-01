День русских героев (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Русские пережили монголо-татарское иго, вторжения интервентов, нашествие Наполеона, несколько революций, две мировые войны, голод, разруху и смуты. Самопожертвование, стойкость и терпеливость, которые присущи русскому национальному характеру, помогли пережить все трудности и построить государство, занимающее 6-ю часть суши.



И так, какой он – русский герой? Как выглядят современные русские богатыри и кем на самом деле были герои Древней Руси? Почему наши люди ничего и никого не боятся? Как русские выживают в тайге, вечной мерзлоте, рядом с вулканами? И правда ли, что лень – главная черта нашего национального характера? Ответы на эти и другие «вечные» вопросы мы будем искать вместе с видными экспертами, политиками и деятелями культуры.



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