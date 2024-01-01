Декстер: Первородный грех (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1991 год, Майами. Студент Декстер Морган, с ранних лет испытывающий тягу к насилию, проходит стажировку в полиции и пытается справиться с психологической травмой после смерти матери. Приёмный отец Гарри устанавливает для парня строгие правила, чтобы направлять его тёмные порывы на преступников, избежавших наказания.



