Декоративные страсти (сериал, 2005) сезон 1 серия 91 смотреть онлайн бесплатно

Страсти могут кипеть не только между людьми и могут быть не только любовными, но и декоративными. Это доказывает блистательный декоратор и дизайнер Марат Ка. Он превращает самый обычный стул в трон, собрание сочинений классиков в светильник, старую калошу в стильный подсвечник. Невозможно оторваться, когда Марат Ка своими руками создает елку из вешалок, чудесные свечи, лошадку-качалку, поздравительные открытки и дневники для девочек.



