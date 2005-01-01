Декоративные страсти. Сезон 1. Серия 32
Wink
Сериалы
Декоративные страсти
1-й сезон
32-я серия

Декоративные страсти (сериал, 2005) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

2005, Декоративные страсти. Сезон 1. Серия 32
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Страсти могут кипеть не только между людьми и могут быть не только любовными, но и декоративными. Это доказывает блистательный декоратор и дизайнер Марат Ка. Он превращает самый обычный стул в трон, собрание сочинений классиков в светильник, старую калошу в стильный подсвечник. Невозможно оторваться, когда Марат Ка своими руками создает елку из вешалок, чудесные свечи, лошадку-качалку, поздравительные открытки и дневники для девочек.

Сериал Декоративные страсти 1 сезон 32 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг