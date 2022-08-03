Дедушка и я (сериал, 1992) сезон 1 серия 84 смотреть онлайн бесплатно

Джокин — талантливый парень из хорошей семьи, одно время он был знаменитым концертным художником и живописцем. Он один и всегда в плохом настроении, он живет в приюте и он мечтает к воссоединению с его дочерним и маленьким внуком, которого он никогда не знал. Даниил — хороший мальчик, вырастающий в сиротстве, он храбр и отважен по природе и учится сталкиваться с жизненными трудностями. Он имеет только друга: собака Ансельмо. Когда Даниил встретил Джокина, он находит в нем деда, которого он никогда не имел.

