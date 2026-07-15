2024, Давка-82. Тайная трагедия СССР. Сезон 1. Серия 1
Документальный16+
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Давка-82. Тайная трагедия СССР (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
20 октября 1982 года на московском стадионе «Лужники» после футбольного матча «Спартак» — «Хаарлем» произошла давка, в которой погибли десятки людей — а может быть, и больше. Трагедию скрывали 7 лет, а вся правда о случившемся неизвестна до сих пор. В этом фильме очевидцы событий и выжившие в давке пытаются восстановить причины произошедшего — и сохранить память о тех, кто не вернулся домой.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Время21 мин / 00:21
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