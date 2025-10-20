Давай оденемся! (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

В проекте «Давай оденемся» дизайнеры Катя Добрякова и Максим Рапопорт рассуждают о красоте и стиле. Они знают толк и в том, и в другом, но по-разному смотрят на мир и окружающих людей. Они — мужчина и женщина, и в их спорах рождается … красивая, модная и счастливая героиня программы!

