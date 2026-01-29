Дар. Шрамы любви (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Медсестра Надежда узнает, что обладает даром целительства, который ей передала деревенская ведьма. Муж Антон не воспринимает это всерьез, из-за чего у них постоянно возникают конфликты, которые приводят к ссоре.



В это время в ее жизни проявляется Виктор – сын той самой женщины, от которой Надежда получила дар. Виктор ищет правду о матери, и его путь приводит к страшным тайнам, предательству и преступлению, замалчиваемому десятилетиями. Теперь им вместе придётся пройти через испытания, секреты и выбор между добром и местью, чтобы наконец во всем разобраться.

