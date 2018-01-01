Wink
Сериалы
Дар. Шрамы любви
Актёры и съёмочная группа сериала «Дар. Шрамы любви»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дар. Шрамы любви»

Режиссёры

Роман Романцов

Роман Романцов

Режиссёр

Актёры

Екатерина Ильина

Екатерина Ильина

Актриса
Дарья Карпеченкова

Дарья Карпеченкова

Актриса
Ольга Сопова

Ольга Сопова

Актриса
Антон Жуков

Антон Жуков

Актёр
Гавриил Федотов

Гавриил Федотов

Актёр

Сценаристы

Татьяна Киселева

Татьяна Киселева

Сценарист
Валерия Костина

Валерия Костина

Сценарист

Продюсеры

Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Екатерина Швейко

Екатерина Швейко

Продюсер
Татьяна Северюхина

Татьяна Северюхина

Продюсер

Художники

Елена Бартлова

Елена Бартлова

Художница
Александр Каменец

Александр Каменец

Художник

Монтажёры

Вячеслав Юдин

Вячеслав Юдин

Монтажёр