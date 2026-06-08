Поссорившись с мужем, майор полиции уезжает в родной город, где расследует таинственные убийства и встречает старую любовь. Детективная мелодрама «Дар небес» — сериал об испытаниях, которые должны пройти настоящие чувства.



Дарина — уважаемый следователь, раскрывшая множество дел. Ее муж сидит дома с детьми, однако ссора из-за ревности разрушает семейную идиллию. Дарина остается одна и решает перевестись в отделение полиции города Новомосковск, где живет ее мать. Коллеги не спешат принимать новенькую, однако череда таинственных убийств дает Дарине шанс показать профессионализм. Тем временем в ее жизни вновь появляется мужчина, в которого она когда-то была влюблена.



Что приготовила для главной героини новая жизнь, вы узнаете, когда будете смотреть «Дар небес» (2026) на Wink.

