Дар небес. Сезон 1. Серия 1
Wink
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Дар небес
1-й сезон
1-я серия
8.92026, Дар небес. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+

Дар небес (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Поссорившись с мужем, майор полиции уезжает в родной город, где расследует таинственные убийства и встречает старую любовь. Детективная мелодрама «Дар небес» — сериал об испытаниях, которые должны пройти настоящие чувства.

Дарина — уважаемый следователь, раскрывшая множество дел. Ее муж сидит дома с детьми, однако ссора из-за ревности разрушает семейную идиллию. Дарина остается одна и решает перевестись в отделение полиции города Новомосковск, где живет ее мать. Коллеги не спешат принимать новенькую, однако череда таинственных убийств дает Дарине шанс показать профессионализм. Тем временем в ее жизни вновь появляется мужчина, в которого она когда-то была влюблена.

Что приготовила для главной героини новая жизнь, вы узнаете, когда будете смотреть «Дар небес» (2026) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

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