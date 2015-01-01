Данное обещание (сериал, 2015) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн

WinkСериалыДанное обещание1-й сезон60-я серия
Данное обещание (сериал, 2015) сезон 1 серия 60
8.62015, Yeh Vaada Raha
Драма, Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Жизнь в Мумбаи всегда была источником интригующих историй. Одна из таких – история девятилетней девочки Сурви и девятнадцатилетнего парня Картика. Они совершенно разные, разделены происхождением, возрастом и темпераментом, но по воле судьбы, связаны друг с другом обещанием. Выдержит ли это обещание испытание временем?
