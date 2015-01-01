Данное обещание (сериал, 2015) сезон 1 серия 169 смотреть онлайн

Жизнь в Мумбаи всегда была источником интригующих историй. Одна из таких – история девятилетней девочки Сурви и девятнадцатилетнего парня Картика. Они совершенно разные, разделены происхождением, возрастом и темпераментом, но по воле судьбы, связаны друг с другом обещанием. Выдержит ли это о�бещание испытание временем?



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