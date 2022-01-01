Праздник в костюмах
Wink
Детям
Даки и друзья
2-й сезон
Праздник в костюмах
6.82022, Ducky and friends
Мультсериалы0+
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Даки и друзья (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Приключения утёнка Даки – это живое продолжение бренда ducktv. Через приключения Даки мы показываем повседневную деятельность малышей в милой и веселой форме, развивая при этом мышление и практические навыки наших маленьких зрителей.

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