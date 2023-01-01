Wink
Детям
Даки и друзья
1-й сезон

Даки и друзья (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

6.82021, Даки и друзья. Сезон 1 10 серий
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Приключения утёнка Даки – это живое продолжение бренда ducktv. Через приключения Даки мы показываем повседневную деятельность малышей в милой и веселой форме, развивая при этом мышление и практические навыки наших маленьких зрителей.

Сериал Даки и друзья 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг