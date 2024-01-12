Чужое тело (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Чужое тело. Сезон 1. Серия 5
2023, Чужое тело. Сезон 1. Серия 5
Драма18+
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

О сериале

Израильская многосерийная драма о непростых отношениях двух женщин: одна из них хочет ребенка, а другая может его выносить.

Больше всего на свете Элли хочет стать матерью, но у нее с мужем не выходит зачать ребенка из-за проблем со здоровьем. Чен нужно как можно скорее заработать приличных денег. Отчаяние соединяет их судьбы, но подружиться им не так-то просто. Элли всегда мечтала о собственном ребенке, но с этой мечтой ей придется расстаться. Чен предстоит потерять контроль над своим телом на 9 месяцев. От столкновения их миров привычная жизнь трещит по швам, и ничто уже не будет прежним.

Наблюдать за этой удивительной историей позволит «Чужое тело» — сериал 2023 года смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Израиль
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb