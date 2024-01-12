Чужое тело (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Израильская многосерийная драма о непростых отношениях двух женщин: одна из них хочет ребенка, а другая может его выносить.



Больше всего на свете Элли хочет стать матерью, но у нее с мужем не выходит зачать ребенка из-за проблем со здоровьем. Чен нужно как можно скорее заработать приличных денег. Отчаяние соединяет их судьбы, но подружиться им не так-то просто. Элли всегда мечтала о собственном ребенке, но с этой мечтой ей придется расстаться. Чен предстоит потерять контроль над своим телом на 9 месяцев. От столкновения их миров привычная жизнь трещит по швам, и ничто уже не будет прежним.



Наблюдать за этой удивительной историей позволит «Чужое тело» — сериал 2023 года смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

