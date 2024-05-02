Чужие секреты (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Служанки турецких богачей расследуют подозрительную смерть одной из горничных. Турецкое детективное драмеди с социальной темой, запущенное каналом, который подарил зрителям «Постучись в мою дверь».



В пригороде Стамбула, где живут обеспеченные люди, случилось неприятное происшествие: служанка покончила жизнь самоубийством. Хозяева стараются избежать шумихи, но пробивной журналист Кахраман уверен, что девушку убили. Он приходит к подругам погибшей, и вместе они начинают расследование, которое должно пролить свет на истинные причины трагедии. Найти доказательства подруги смогут, только изрядно покопавшись в грязном белье господ и раскрыв чужие секреты.



Какие тайны предстоит узнать горничным? Что на самом деле случилось с красавицей Мерьем? Об этом вам расскажет турецкий сериал «Чужие секреты» 2023 года, смотреть который удобнее всего на нашем сервисе.



