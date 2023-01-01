Биография

Бестемсу Оздемир — турецкая актриса. Родилась в Стамбуле 20 апреля 1992 года. Будущая актриса закончила факультет дизайна одежды в Стамбульском техническом университете, но модельным бизнесом начала заниматься еще в школьные годы. Актерский дебют Бестемсу случился в 2012 году с роли Мелике Дербент в сериале «Сакарья-Фырат», который транслировался на канале TRT 1. В 2014 году она сыграла Нилюфер Дензер в проекте «Грязные деньги, лживая любовь». В 2015 году Оздемир исполнила роль Севги в многосерийном проекте «Мамы и Матери». Известна по таким кинолентам и телесериалам, как «Мы вам перезвоним», «Мерьем», «Лучший аромат в мире 2», «Папа, ты где, я потерялся», «Рыбка Эгейского моря», «Скорпион».