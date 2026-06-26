Комедийное шоу, в котором комики слушают истории гостей и угадывают, что было дальше! Мигель, Гарик Харламов, Олег Майами, Стас Кастюшкин, Артемий Лебедев, Шура, Джиган – это далеко не полный список тех, кто расскажет свои истории. Но каким окажется финал? Это и попробуют угадать комики.

