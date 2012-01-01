Чо происходит? (сериал, 2012) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн бесплатно

Влад Некрасов – человек, который рассказывает самые страшные новости, как веселые анекдоты. ДТП, угоны, ограбления, поджоги, подаются в такой ироничной манере, да с таким смачным юмором, что заслушаешься.



«Телевизионное агентство Урала» вот уже 20 лет выпускает новости в этом формате. «Чо происходит?» — это новая жизнь уральского ноу-хау, теперь в масштабах всей необъятной родины.



Сериал Чо происходит? 1 сезон 55 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.