Чо происходит? (сериал, 2012) сезон 1 серия 177 смотреть онлайн бесплатно

Чо происходит?. Сезон 1. Серия 177
Чо происходит?
1-й сезон
177-я серия

Чо происходит? (сериал, 2012) сезон 1 серия 177

2012, Чо происходит?. Сезон 1. Серия 177
ТВ-шоу18+
ТВ-шоу18+

Влад Некрасов – человек, который рассказывает самые страшные новости, как веселые анекдоты. ДТП, угоны, ограбления, поджоги, подаются в такой ироничной манере, да с таким смачным юмором, что заслушаешься.

«Телевизионное агентство Урала» вот уже 20 лет выпускает новости в этом формате. «Чо происходит?» — это новая жизнь уральского ноу-хау, теперь в масштабах всей необъятной родины.

Россия
ТВ-шоу
21 мин / 00:21

