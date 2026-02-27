Читая мысли начальника. Сезон 1. Серия 29
Wink
Сериалы
Читая мысли начальника
1-й сезон
29-я серия
4.52025, Reading My CEO's Mind
Мелодрама18+

Читая мысли начальника (сериал, 2025) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В первый рабочий день Хейли Саммерс сталкивается в лифте с мужчиной, у которого кармана выпадает секс-игрушка. В ярости она даёт ему пощечину, а через пять минут с ужасом понимает, что ударила своего нового босса, а «игрушка» — всего лишь образец продукции их компании. В отместку он назначает её руководителем нового проекта по продвижению мужских интим-товаров.

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг