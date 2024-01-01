Четыре жениха (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Четыре жениха. Сезон 1. Серия 1
Четыре жениха
1-й сезон
1-я серия
7.72024, Save the Date
Мелодрама, Комедия18+
О сериале

Организатор свадеб, отчаявшаяся сама найти жениха, прибегает к любовному зелью своей бабушки. Смотреть «Четыре жениха», сериал о волшебных и не очень чувствах, будет интересно любителям остроумных романтических комедий.

Жизнь девушки Дасси посвящена чужому счастью. Она организует незабываемые свадьбы для своих клиентов, но у нее самой в отношениях сплошные проблемы. Недавно она рассталась с бойфрендом и никак не поймет, что же ей делать, чтобы найти любовь. Помощь приходит с неожиданной стороны: у бабушки Дасси есть зелье, которое должно призвать ее суженого. Однако заклинание срабатывает не так, как планировалось, и в жизни Дасси появляются сразу четыре мужчины, претендующие на ее сердце.

Чтобы узнать, найдет ли она собственное счастье, смотрите сериал «Четыре жениха» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Израиль
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb