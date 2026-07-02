Ведущие программы проверят компании и частных мастеров в сфере бытовых услуг и покажут, как мошенники наживаются на незнании потребителей. Недобросовестные исполнители будут навсегда занесены в «Черный список», а лучшие мастера получат двойное вознаграждение.

