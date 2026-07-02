2022, Черный список с Дмитрием Губерниевым. Сезон 7. Серия 11
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Серия в подписке «PREMIER»
Черный список с Дмитрием Губерниевым (сериал, 2022) сезон 7 серия 11 смотреть онлайн
- 16+48 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 1
- 16+45 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 2
- 16+49 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 3
- 16+49 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 4
- 16+48 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 5
- 16+45 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 6
- 16+44 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 7
- 16+45 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 8
- 16+45 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 10
- 16+48 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 11
- 16+47 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 12
- 16+45 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 13
- 16+46 мин
Черный список с Дмитрием Губерниевым
Сезон 7 Серия 14
О сериале
Ведущие программы проверят компании и частных мастеров в сфере бытовых услуг и покажут, как мошенники наживаются на незнании потребителей. Недобросовестные исполнители будут навсегда занесены в «Черный список», а лучшие мастера получат двойное вознаграждение.