Черный пират (1998). Серия 8
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Детям
Черный пират (1998)
1-й сезон
8-я серия

Черный пират (1998) (мультсериал, 1998) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

1998, The Black Corsair
Мультсериалы6+

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Сюжет

Черному Пирату и его друзьям предстоит преодолеть множество опасностей, прежде чем злодей, уничтоживший его братьев, получит по заслугам, а справедливость и любовь восторжествуют над трусостью и подлостью.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb