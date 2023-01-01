Черный пират (1998)
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Черный пират (1998)

Черный пират (1998) (мультсериал, 1998) смотреть онлайн

1998, The Black Corsair 1 сезон
Мультсериалы6+

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Сюжет

Черному Пирату и его друзьям предстоит преодолеть множество опасностей, прежде чем злодей, уничтоживший его братьев, получит по заслугам, а справедливость и любовь восторжествуют над трусостью и подлостью.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb