Черный пират (1998) (мультсериал, 1998) смотреть онлайн
1998, The Black Corsair 1 сезон
Мультсериалы6+
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Сюжет
Черному Пирату и его друзьям предстоит преодолеть множество опасностей, прежде чем злодей, уничтоживший его братьев, получит по заслугам, а справедливость и любовь восторжествуют над трусостью и подлостью.
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Информация
СтранаИталия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb