WinkСериалыЧерные паруса4-й сезон9-я серия
Черные паруса (сериал, 2017) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн
2017, Black Sails
Боевик, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Последний сезон выдающейся приключенческой драмы ведет к героическому концу приквела «Острова сокровищ». Наши пираты воюют в Вест-Индии. Берега острова Нью-Провиденс никогда не видели столько крови, но чем агрессивнее наступает цивилизация, тем отчаяннее сопротивление. Ну а главный злодей Джон Сильвер в исполнении харизматичного Люка Арнольда собирается осуществить свой дьявольский план, который он вынашивал три сезона подряд.
СтранаЮАР, США
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD, SD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb
- СБРежиссёр
Стив
Бойум
- АСРежиссёр
Алик
Сахаров
- ЛЭРежиссёр
Лукас
Эттлин
- СШРежиссёр
Стефан
Шварц
- ТСАктёр
Тоби
Стивенс
- ХНАктриса
Ханна
Нью
- ЛААктёр
Люк
Арнольд
- Актриса
Джессика
Паркер Кеннеди
- ШМАктёр
Шон
Майкл
- ЗМАктёр
Зак
Макгоуэн
- КПАктриса
Клара
Пэджет
- ТХАктёр
Том
Хоппер
- МРАктёр
Марк
Райан
- ДИСценарист
Джонатан
И. Стайнберг
- БКПродюсер
Брэд
Кэйн
- ВКХудожник
Вульф
Крёгер
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ТКМонтажёр
Терри
Келли
- ГСОператор
Гэвин
Стразерс
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин
- ЛЭОператор
Лукас
Эттлин
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири