Черно-белое. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Черно-белое
1-й сезон
6-я серия

Черно-белое (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

7.92014, Черно-белое. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В течение нескольких недель две команды медиумов – темные и светлые – будут проходить всевозможные испытания, используя свои необычные способности и методы. Прежде всего они должны помочь людям, которые обратились в программу, – тем, кто отчаялся, ищет ответы или не знает, как быть дальше.

Сериал Черно-белое 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг