Черно-белое. Сезон 1. Серия 4
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Черно-белое
1-й сезон
4-я серия

Черно-белое (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

7.82014, Черно-белое. Сезон 1. Серия 4
Реалити - шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В течение нескольких недель две команды медиумов – темные и светлые – будут проходить всевозможные испытания, используя свои необычные способности и методы. Прежде всего они должны помочь людям, которые обратились в программу, – тем, кто отчаялся, ищет ответы или не знает, как быть дальше.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
52 мин / 00:52

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